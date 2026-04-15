x
15 апреля 2026
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

При расследовании жалобы по делу Шошаны Струк полиция решила не допрашивать ее родителей

Расследование
время публикации: 15 апреля 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 19:20
Орит Струк
Yonatan Sindel/Flash90

В среду, 15 апреля, суд частично снял запрет на публикацию по делу, связанному с дочерью министра Орит Струк.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что разрешена к публикации информация о том, что в течение прошлого года полиция расследовала жалобу, в которой утверждалось, что Шошана Струк, дочь Орит Струк, подверглась сексуальному насилию. Полиция проверила жалобу и не сочла необходимым допрашивать родителей молодой женщины.

15 марта 2026 года 34-летняя Шошана Струк, дочь министра по делам поселенчества Орит Струк, была обнаружена мертвой в своем доме в поселке Амирим без признаков жизни. Орит Струк опубликовала сообщение о смерти дочери: "С глубокой скорбью и разбитым сердцем мы сообщаем о смерти глубоко любимой нашей дочери Шошаны".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2026

Дочь министра Орит Струк Шошана обнаружена мертвой в своем доме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

Расследование жалобы дочери высокопоставленного политика передано "Лахав 433"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

Дочь высокопоставленного политика обвиняет родителей в сексуализированном насилии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

Кнессет обсудил журналистское расследование случаев ритуального сексуализированного насилия