При расследовании жалобы по делу Шошаны Струк полиция решила не допрашивать ее родителей

В среду, 15 апреля, суд частично снял запрет на публикацию по делу, связанному с дочерью министра Орит Струк.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что разрешена к публикации информация о том, что в течение прошлого года полиция расследовала жалобу, в которой утверждалось, что Шошана Струк, дочь Орит Струк, подверглась сексуальному насилию. Полиция проверила жалобу и не сочла необходимым допрашивать родителей молодой женщины.

15 марта 2026 года 34-летняя Шошана Струк, дочь министра по делам поселенчества Орит Струк, была обнаружена мертвой в своем доме в поселке Амирим без признаков жизни. Орит Струк опубликовала сообщение о смерти дочери: "С глубокой скорбью и разбитым сердцем мы сообщаем о смерти глубоко любимой нашей дочери Шошаны".