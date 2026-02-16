Израильские археологи объяснили, как использовались странные конические сосуды 5000 лет назад

Археологи Тель-Авивского университета раскрыли загадку керамических конусообразных сосудов, созданных около 5000 лет назад. Эти сосуды использовались в качестве светильников с пчелиным воском.

Конические керамические сосуды, так называемые "корнеты", долгое время оставались одной из самых интригующих загадок медного века на Ближнем Востоке. Эти изделия, встречающиеся в огромных количествах на одних стоянках и полностью отсутствующие на других, стали предметом острых дискуссий ученых. Археологи связывали их и с производством молока, и с металлургией, но новое систематическое исследование коллекции из более 500 корнетов наконец объяснило их предназначение. Изучение способов изготовления и химических следов показало, что эти узкие керамические конусы служили светильниками, которые заправлялись пчелиным воском. Работа опубликована в журнале Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Процесс создания корнета занимал примерно десять минут: гончар формовал сосуд из одного комка глины, используя деревянный стержень для придания характерной острой формы. Анализ нагара внутри корнетов и результаты экспериментальной реконструкции подтвердили, что такая форма отлично подходит для долгого горения. Поскольку пчелиный воск в ту эпоху был редким и дорогостоящим ресурсом, который собирали в ульях диких пчел, его использование подчеркивает особую значимость этих предметов. Скорее всего, корнеты были частью сложных религиозных церемоний. На это указывает их обнаружение в местах с настенной росписью, изображающей маски и процессии.

Соавтор работы Шарон Зуховицки пояснила: "Реконструированные корнеты, наполненные воском, горели до девяти часов. Я предположила, что сосуды частично заполнялись другим веществом, например, глиной, перед добавлением воска. Это позволило бы уменьшить требуемый объем дорогого сырья и улучшить функцию освещения, расположив пламя выше в сосуде". Вероятно, после завершения ритуалов светильники намеренно разбивали, чем и объясняется обилие осколков, найденных археологами.