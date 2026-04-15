15 апреля 2026
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 апреля 2026
|
15 апреля 2026
|
последняя новость: 13:21
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Реформа СМИ: юрсоветник Кнессета потребовала сменить комиссию для подготовки законопроекта

Ликуд
Кнессет
СМИ
Юрсоветник правительства
время публикации: 15 апреля 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 12:30
Реформа СМИ: юрсоветник Кнессета потребовала сменить комиссию для подготовки законопроекта
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник Кнессета Сагит Афик направила письмо депутату Галит Дистель-Атбариан, возглавляющей специальную комиссию по подготовке законопроекта о реформе СМИ.

В этом письме Сагит Афик потребовала вернуть рассмотрение законопроекта в экономическую комиссию, которую возглавляет депутат Давид Битан.

Письмо было направлено на следующий день после того, как на заседании комиссии Галит Дистель-Атбариан выступила с нападками на юридических советников. "С того момента, как я отклонила вашу редакцию законопроекта, вы действуете против меня. Вами движет оскорбленное достоинство и эго", – заявила она.

Юридический советник комиссии Пинхас Горет ответил: "Я вижу, что здесь нет необходимости в юридических советниках". После этого трое представителей юридического советника покинули зал заседаний.

В своем письме Сагит Афик отмечает, что в тексте законопроекта есть множество недоработок, что вместе "с недопустимым отношением к юридическим инстанциям" делает невозможным продолжение обсуждения в этой комиссии.

Сагит Афик потребовала вернуть рассмотрение законопроекта в экономическую комиссию Кнессета, где он должен был рассматриваться изначально. Глава этой комиссии, депутат Давид Битан, является категорическим противником этого законопроекта, и в политической системе убеждены, что такой шаг означает "ликвидацию" этого проекта.

Министр связи Шломо Караи резко раскритиковал обращение Сагит Афик и потребовал ее уволить. "Вместо того, чтобы быть независимой и самостоятельной силой, она стала исполнительным звеном воли Баарав-Миары", – заявил министр Караи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 апреля 2026

Депутат Дистель-Атбариан раскритиковала юридических советников, те ушли с заседания