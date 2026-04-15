Реформа СМИ: юрсоветник Кнессета потребовала сменить комиссию для подготовки законопроекта

Юридический советник Кнессета Сагит Афик направила письмо депутату Галит Дистель-Атбариан, возглавляющей специальную комиссию по подготовке законопроекта о реформе СМИ.

В этом письме Сагит Афик потребовала вернуть рассмотрение законопроекта в экономическую комиссию, которую возглавляет депутат Давид Битан.

Письмо было направлено на следующий день после того, как на заседании комиссии Галит Дистель-Атбариан выступила с нападками на юридических советников. "С того момента, как я отклонила вашу редакцию законопроекта, вы действуете против меня. Вами движет оскорбленное достоинство и эго", – заявила она.

Юридический советник комиссии Пинхас Горет ответил: "Я вижу, что здесь нет необходимости в юридических советниках". После этого трое представителей юридического советника покинули зал заседаний.

В своем письме Сагит Афик отмечает, что в тексте законопроекта есть множество недоработок, что вместе "с недопустимым отношением к юридическим инстанциям" делает невозможным продолжение обсуждения в этой комиссии.

Сагит Афик потребовала вернуть рассмотрение законопроекта в экономическую комиссию Кнессета, где он должен был рассматриваться изначально. Глава этой комиссии, депутат Давид Битан, является категорическим противником этого законопроекта, и в политической системе убеждены, что такой шаг означает "ликвидацию" этого проекта.

Министр связи Шломо Караи резко раскритиковал обращение Сагит Афик и потребовал ее уволить. "Вместо того, чтобы быть независимой и самостоятельной силой, она стала исполнительным звеном воли Баарав-Миары", – заявил министр Караи.