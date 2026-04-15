ЦАХАЛ опубликовал приказ об эвакуации ливанцев на север от реки Захрани

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного Ливана, призывающего эвакуироваться из района боевых действий.

"Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ применить силу в этом районе, – сказано в этом сообщении. – Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред, поэтому, заботясь о вашей безопасности, мы вновь призываем вас немедленно покинуть свои дома и срочно направиться к северу от реки Захрани".

"Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности, – подчеркивает ЦАХАЛ. – Для обеспечения вашей безопасности мы призываем вас немедленно перейти в район к северу от реки Захрани. Пребывание к югу от реки Захрани может подвергнуть опасности вашу жизнь и жизнь ваших семей. Любое движение на юг может подвергнуть вашу жизнь опасности".