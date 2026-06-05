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Спорт

Футбол. Даниэль Перец подписал контракт с "Саутгемптоном"

Футбол
Знаменитые спортсмены
Спорт/важное
время публикации: 05 июня 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 14:11
Футбол. Даниэль Перец подписал контракт с "Саутгемптоном"
AP Photo/Dave Shopland

Голкипер сборной Израиля Даниэль Перец подписал с "Саутгемптоном" четырехлетний контракт.

Об этом сообщает ONE со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Израильский вратарь перешел в "Саутгемптон" зимой на правах аренды. С ним клуб был близок к выходу в Премьер-лигу (помешал "шпионский скандал", из-за которого "святых" не допустили в финал", и в элиту поднялся "Халл-Сити").

Сумма сделки между "Саутгемптоном" и "Баварией" оценивается в 8 миллионов евро.

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