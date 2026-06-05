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Израиль

Полиция полагает, что наезд на пожилого мужчину возле Нир Баним был умышленным

ДТП
Полиция
Расследование
Убийства
время публикации: 05 июня 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 13:38
Полиция полагает, что наезд на пожилого мужчину возле Нир Баним был умышленным
Пресс-служба МАДА

Полиция опубликовала детали предварительного расследования обстоятельств происшествия, закончившегося смертью 81-летнего пешехода возле мошава Нир Баним. Согласно предварительным данным, незадолго до происшествия между водителем грузовика и пострадавшим, работавшим на месте, возник конфликт.

По подозрению полиции, в ходе инцидента водитель грузовика, 55-летний житель Хайфы, совершил наезд на 81-летнего жителя Нир Баним. Пострадавший получил критические травмы и позднее скончался на месте. Медики констатировали его смерть.

Водитель грузовика был задержан для допроса, по итогам предварительного расследования его доставят в мировой суд Ашкелона для рассмотрения вопроса о продлении ареста.

Расследование продолжают эксперты по дорожно-транспортным происшествиям округа Лахиш и следователи полиции. Они продолжают сбор доказательств и выяснение обстоятельств инцидента.

Израиль
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