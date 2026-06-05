В ЦАХАЛе расследуют очередное дело о "дедовщине", арестованы девять военнослужащих

Несколько дней назад девять военнослужащих были задержаны по подозрению в причастности к дедовщине (так называемые "игры старослужащих", "мисхакей пазам"), когда солдаты более старшего призыва систематически издевались над молодыми бойцами своего подразделения.

Как сообщает новостная служба "Кан", расследование было начато после подачи жалобы в военную полицию. В ходе расследования были собраны свидетельские показания и другие материалы, приведшие к задержанию подозреваемых. По данным расследования, издевательства над новичками продолжались в подразделении в течение длительного времени и стали частью повседневной жизни подразделения.

Среди прочего, речь идет о нанесении ударов молодым солдатам палками, ломании палок об их тела, а также других унизительных действиях. Эти действия были частью системы издевательств, целью которой было установление власти и контроля над новобранцами.

В военной прокуратуре подчеркивают особую серьезность подозрений, поскольку речь может идти о систематическом насилии в отношении молодых военнослужащих на протяжении длительного периода. Следователи продолжают допросы участников событий и свидетелей, выясняя масштабы происходившего и степень причастности каждого из подозреваемых.

Военный суд продлил арест семерых подозреваемых до воскресенья, 7 июня, еще двоих – до 8 июня. Арест подозреваемых был продлен из-за опасений возможного давления на свидетелей или воспрепятствования расследованию.