ВВС атаковали более 200 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана, включая пусковые установки
время публикации: 15 апреля 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 14:43
ВВС Израиля за за последние сутки нанесли удары более чем по 200 целям на юге Ливана, были атакованы пусковые ракетные установки и боевики террористической организации "Хизбалла".
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС продолжают наносить удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" и оказывать содействие действиям наземных сил, действующих на юге Ливана.
Среди пораженных целей – боевики, военные здания и около 20 пусковых установок, включая установки, с которых велся огонь по территории Израиля незадолго до атаки.