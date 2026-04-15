ВВС атаковали более 200 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана, включая пусковые установки

ВВС Израиля за за последние сутки нанесли удары более чем по 200 целям на юге Ливана, были атакованы пусковые ракетные установки и боевики террористической организации "Хизбалла".

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС продолжают наносить удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" и оказывать содействие действиям наземных сил, действующих на юге Ливана.

Среди пораженных целей – боевики, военные здания и около 20 пусковых установок, включая установки, с которых велся огонь по территории Израиля незадолго до атаки.