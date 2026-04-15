Девять детей в месяц: опубликованы данные детской смертности от несчастных случаев в Израиле

Организация "Бетерем", занимающаяся проблемой безопасности детей, опубликовала статистические данные за первый квартал 2026 года, в соответствии с которыми с начала года в Израиле погибли 28 детей: в среднем, по девять детских смертей в месяц.

По словам генерального директора организации "Бетерем" Орли Сильвенгер, речь идет о худшем результате за последние пять лет, причем в статистику даже не внесены случаи смертности, связанные с войной – 28 детей и младенцев погибли в результате ДТП и несчастных случаев дома, подчеркивает "А-Йом".

Специалисты предполагают, что периоды неопределенности и повышенной готовности к войне с середины января до конца февраля косвенно способствовали росту детской смертности: повышение уровня стресса и тревожности привело к снижению родительского внимания, которое переключилось на потребление новостей и подготовку к войне.

По данным "Бетерем", в период с января по март 2026 года 28 детей огибли в результате непреднамеренных несчастных случаев. Это более 9 детей в месяц. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибли 17 детей, а средний показатель за тот же период последних пяти лет (2021–2025) составляет около 18 детей.

Среди наиболее заметных случаев – четыре смерти в детских учреждениях, в том числе двое младенцев, умерших в яслях в Иерусалиме в один день. В аналогичный период прошлых лет таких случаев не было вовсе.

Дорожные аварии продолжают лидировать в статистике смертности: в первом квартале погибли 18 детей, по сравнению с 11 случаями за аналогичный период прошлого года. Особенно выделяется резкий рост числа погибших детей-пешеходов: 12 из 18 против всего трех в прошлом году.

В первом квартале текущего года также зарегистрированы три случая смерти в авариях с квадроциклами – все в январе. Трое детей в отчетный период утонули, это почти вдвое выше среднего показателя за первый квартал в предыдущие годы (1,8).

Возрастной анализ показывает, что 42% случаев смертности приходятся на малышей от рождения до четырех лет, а еще 32% – на детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Из данных также следует, что дети из ультраортодоксального сектора страдают чаще: из общего числа погибших в результате непреднамеренных несчастных случаев 8 детей и подростков были из ультраортодоксального сектора, по сравнению с 2 детьми за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, дети из арабского общества составляют около 42% всех случаев смертности в результате непреднамеренных несчастных случаев, произошедших в первом квартале 2026 года.