Во время задержания подозреваемый забаррикадировался в квартире и угрожал стрелять в полицейских
время публикации: 15 апреля 2026 г., 16:06 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 16:18
В центре Иерусалима мужчина забаррикадировался в жилом доме после того, как в рамках уголовного расследования полицейские прибыли для его задержания. Подозреваемый угрожал открыть огонь из окна в случае приближения стражей порядка.
На место вызваны спецподразделения, переговорная группа полиции ведет работу по урегулированию инцидента. Полиция оцепила район и обеспечивает безопасность граждан.
Пресс-служба полиции передала, что задержание производилось в рамках уголовного расследования.
Позднее полиция сообщила, что в доме подозреваемого был обнаружен нож и игрушечный пистолет.