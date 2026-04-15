Во время задержания подозреваемый забаррикадировался в квартире и угрожал стрелять в полицейских

В центре Иерусалима мужчина забаррикадировался в жилом доме после того, как в рамках уголовного расследования полицейские прибыли для его задержания. Подозреваемый угрожал открыть огонь из окна в случае приближения стражей порядка.

На место вызваны спецподразделения, переговорная группа полиции ведет работу по урегулированию инцидента. Полиция оцепила район и обеспечивает безопасность граждан.

Пресс-служба полиции передала, что задержание производилось в рамках уголовного расследования.

Позднее полиция сообщила, что в доме подозреваемого был обнаружен нож и игрушечный пистолет.