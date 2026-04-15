Школьный бойкот: учащиеся опубликовали "некролог" с именем 13-летнего мальчика

После публикации "некролога" с именем 13-летнего школьника из Беэр-Якова, а также после создания в социальной сети TikTok "мемориальной" страницы в его честь, десятки сотрудников полиции отделения Рамле пришли в школу, где учится пострадавший ребенок, чтобы поговорить с организаторами травли.

Полицейские встречали учеников перед занятиями у ворот школы, разговаривали с детьми, они проводили мальчика до его класса и выступили перед учениками с лекцией о тяжести произошедшего, о недопустимости травли, об уголовной стороне проблемы и о последствиях для бойкотирующих.

Ведется уголовное разбирательство в отношении двух подозреваемых в причастности к случившемуся, накануне они были задержаны и отправлены под домашний арест.