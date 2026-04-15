Разрешено к публикации имя моэля, подозреваемого в причинении младенцу смерти по халатности
время публикации: 15 апреля 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 11:21
Окружной суд разрешил к публикации имя моэля из Бней-Брака, которого подозревают в халатности, приведшей к смерти младенца после проведенного обряда обрезания ("брит мила"). Это 66-летний Моше Дери из Бней-Брака.
Моше Дери был арестован около двух недель назад в связи со смертью младенца от инфекционного заражения, которое развилось после проведенного обрезания. Врачи три недели боролись за жизнь малыша, но его состояние ухудшалось, и он скончался в больнице.
Расследование этого дела продолжается, по завершении сбора доказательств будет подано обвинительное заключение.
