Израиль

Моэль из Бней-Брака подозревается в халатности, приведшей к смерти младенца

время публикации: 31 марта 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 22:10
Моэль из Бней-Брака подозревается в халатности, приведшей к смерти младенца

Полиция задержала 66-летнего моэля из Бней-Брака по подозрению в халатности, приведшей к смерти младенца после проведенного обряда обрезания. Обряд ("брит мила") состоялся в начале марта. По версии следствия, процедура привела к инфекции, ставшей причиной смерти ребенка спустя две недели.

После допроса моэль был помещен под стражу, 1 апреля, в среду, он будет доставлен в мировой суд Тель-Авива для слушания о продлении срока его содержания под стражей.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 января 2025

Младенец госпитализирован в "Шнайдер" с герпесом – "подарком" от моэля на обрезании