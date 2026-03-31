Моэль из Бней-Брака подозревается в халатности, приведшей к смерти младенца

Полиция задержала 66-летнего моэля из Бней-Брака по подозрению в халатности, приведшей к смерти младенца после проведенного обряда обрезания. Обряд ("брит мила") состоялся в начале марта. По версии следствия, процедура привела к инфекции, ставшей причиной смерти ребенка спустя две недели.

После допроса моэль был помещен под стражу, 1 апреля, в среду, он будет доставлен в мировой суд Тель-Авива для слушания о продлении срока его содержания под стражей.