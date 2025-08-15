Скандал вокруг посещения Бен-Гвиром в тюрьме "архитеррориста" Баргути

Министр национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвир 14 августа посетил в тюрьме одного из лидеров террористов ФАТХа Маруана Баргути, осужденного за свои преступления на пять пожизненных сроков.

Во время этого посещения Бен-Гвир заявил: "Вы нас не победите. Кто бы ни напал на народ Израиля, кто бы ни убивал наших детей и женщин, мы уничтожим его... Вы должны это знать, так было на протяжении всей истории".

Вскоре после этого Палестинская администрация опубликовала жалобу, обвинив Бен-Гвира в "государственном терроризме".

В ответ Бен-Гвир выложил на своей странице в соцсети X видеозапись посещения Баргути в тюрьме, сопроводив ее подписью: "Сегодня утром я прочитал, что всяким "высокопоставленным чиновникам" ПА не очень понравилось то, что я сказал архитеррористу Маруану Баргути, да будет проклято его имя. Поэтому я буду повторять это снова и снова, без всяких извинений: кто бы ни нападал на народ Израиля, кто бы ни убивал наших детей, кто бы ни убивал наших женщин, мы уничтожим их. Да будет на то Божья воля".

אני קורא הבוקר שכל מיני "גורמים בכירים" ברשות לא כ"כ אהבו את מה שאמרתי לארכי מחבל מרואן ברגותי ימ"ש אז אני אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל – מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם. pic.twitter.com/pp1BNqF58M — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 15, 2025

Маруан Баргути. Краткая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – пост главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации четырех терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к пяти пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный движением ХАМАС в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего "преемника".

Идею освобождения Баргути для "укрепления авторитета" Аббаса поддерживали в Белом доме (администрации Байдена, Обамы, Буша). За его освобождение выступали и некоторые израильские политики, в том числе бывший президент Израиля Шимон Перес. ХАМАС требовал включить Баргути в "список Шалита", однако правительство Нетаниягу отказалось освобождать из тюрьмы лидера "Танзима". ХАМАС продолжал добиваться освобождения Баргути в рамках сделок после нападения на Израиль 7 октября 2023 года и захвата сотен заложников. Однако Маруан Баргути остается в тюрьме.