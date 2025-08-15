Войны в "Кирие", замки Левина и будущий арабский список. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Сразу несколько событий уходящей недели заставляют задуматься о том, как нынешнее правительство справляется с едва ли не главной задачей, стоящей перед любой властью: умение отделить главное от второстепенного. Есть серьезная проблема во взаимоотношениях между военными и политиками, равно как и в понимании обеих сторон, кто принимает решения, а кто их выполняет. Однако решать эту проблему, превращая вопрос о назначении полковников и бригадных генералов в краеугольный, означает разменивать серьезный вопрос, имеющий значение для всех, на мелочное сведение счетов.

Не менее серьезная проблема существует в отношениях между правительством и юридическим советником. Однако решение этой проблемы путем смены замков в офисе более напоминает разборки между подростками, чем урегулирование разногласий, даже очень серьезных, между структурами власти. Не сумев провести нормальный процесс увольнения юридического советника правительства (совершенно не очевидно, что это было возможно, но очевидно, что не было сделано все необходимое, чтобы его организовать), министр юстиции пошел на абсолютно детский шаг, который даже у сторонников Левина не вызвал ничего кроме недоумения.

При этом серьезная напряженность в коалиции сохраняется. Бецалель Смотрич объявил "вотум недоверия" премьер-министру Биньямину Нетаниягу в связи с решением военно-политического кабинета по Газе. В окружении Смотрича утверждают, что, несмотря на отсутствие прямых угроз со стороны министра финансов покинуть правительство, кризис более чем серьезный.

А Гидеон Саар завершил тем временем эксперимент под названием "правая альтернатива Нетаниягу". ЦК "Ликуда" утвердил соглашение по воссоединению с "Ямин Мамлахти". Следующий этап – праймериз перед выборами, а возможно и борьба за пост главы партии.

Замир против Каца. Армия против кабинета

Сейчас в это почти невозможно поверить, но прошло чуть более пяти месяцев с того дня, как Эяль Замир получил погоны генерал-лейтенанта и стал начальником генштаба ЦАХАЛа. Казалось, что на фоне Герци А-Леви, отношения с которым у нынешнего руководства страны отношения были напряженными еще до 7 октября 2023 года, с Эялем Замиром отношения будут иными. Однако у войны свои планы. Напряженность начала ощущаться еще до драматического заседания военно-политического кабинета, состоявшегося в ночь на 8 августа 2025-го. Генерал Замир продолжил линию своего предшественника в возражении против израильского контроля над Газой. До решения кабинета расширить военные действия противоречия чаще всего обсуждались за кулисами и за плотно закрытыми дверьми. После принятия решения кабинетом, ситуация резко изменилась. Строго говоря, еще до того, как министры проголосовали, стало известно, что ЦАХАЛ против оккупации Газы. Согласно некоторым публикациям, именно из-за возражений Замира был принят ограниченный план операции, предусматривающий взятие под контроль "только" города Газа.

Решение кабинета, хоть и было компромиссным, но стало точкой, от которой пошли трещины в отношениях между Нетаниягу и Кацем, с одной стороны, и Замиром с другой. В окружении Нетаниягу испытывают разочарование, так как Замир не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались.

Приближенные Замира считают, что его "пометили" и решили сделать виновным в недостижении той "полной победы", о которой давно говорит Нетаниягу. Отсюда путь к открытому противостоянию был короток.

Отношения между армией и правительством всегда были сложными, особенно в периоды войн. На правом фланге израильской политической системы раздражены тем, что армия не только не рвется в бой, но и нередко пытается быть сдерживающим фактором. Так, например, было в вопросе распределения гуманитарной помощи. По словам некоторых высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа, ушедших в запас, армейское командование сознательно саботировало решения и указания правительства. С другой стороны, нет никаких свидетельств того, что политики навязывали армии те действия, в которых генералы не были заинтересованы.

Конфликт между министром обороны и начальником генерального штаба, разумеется, гораздо шире, чем вопрос о том, кто утверждает назначения высших офицеров армии. В конечном счете, речь идет о взаимном доверии между теми, кто управляет самой долгой войной в истории страны. Кац, читай – Нетаниягу, решил показать Эялю Замиру, кто в доме хозяин. Замир закусил удила.

14 августа "воюющие стороны" встретились, и внешне, по крайней мере, начался процесс примирения. Только со временем станет ясно, насколько серьезной была трещина. Когда будет создана та или иная комиссия по расследованию событий 7 октября, одной из основных тем должна стать тема взаимоотношений армии и правительства.

Левин против Баарав-Миары. Не уволил, но замки сменил

Скажу сразу, я не вдаюсь в юридический аспект решения министра юстиции сменить замки в офисе, который он делил с юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой. Очень может быть, что в этом действии нет "оскорбления суда", которое узрели в этом действии активисты "Движения за качество власти", поспешившие обратиться в БАГАЦ. По их мнению, такой шаг лишает Баарав-Миару возможности исполнять свои обязанности, что по сути является реализацией решения об увольнении, запрещенного Верховным судом до окончания рассмотрения апелляции.

У правительства есть множество причин для увольнения Баарав-Миары. Более того, Верховный суд, а точнее заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг, не наложил вето на процесс. Он только настоятельно посоветовал правительству действовать установленным порядком, через так называемую "комиссию Груниса" – комиссию по отбору во главе с бывшим главой Верховного суда Ашером Грунисом. И тут правительство столкнулось со сложно разрешимой задачей: одним из участников комиссии должен был быть либо бывший юридический советник, либо бывший министр юстиции. И не нашлось ни одного "бывшего", кто согласился бы войти в комиссию и поддержать предложение по увольнению Баарав-Миары. Это, безусловно, заметно осложнило дело, хотя, думаю, что уход Амира Оханы (бывшего главы минюста) с поста спикера Кнессета ради увольнения юрсоветника без конфликта интересов мог бы многое изменить. Однако комиссию не сформировали, а вместо этого провели решение через странную правительственную комиссию, закрепили ее решение голосованием на правительстве, и естественно тут же столкнулись с апелляцией и судебным запретом на продвижение процесса. Вопреки решению суда, Левин поменял замки.

Апелляция против увольнения Гали Баарав-Миары будет рассматриваться 3 сентября. Судя по всему, Ицхак Амит настолько не сомневается в результате, что пошел не только на расширение судейской коллегии до девяти судей, но и определил весьма не враждебный состав коллегии. Если бы правительство действовало в соответствии с рекомендацией Солберга, шансы на успех были бы не менее 50%. Сегодня большинство наблюдателей сходятся в том, что рассмотрение апелляции закончится со счетом 9:0 в пользу Баарав-Миары.

Зато Левин поменял замки. Еще один шаг в пользу имиджа, а не сути, в пользу шашечек, а не езды. Еще один танец слона в посудной лавке. Статусу Гали Баарав-Миары ничто не угрожает. Как сказал адвокат Ицхак Бам в интервью подкасту "Шомер саф", "когда правые перестанут вести себя как глупцы, перестанут и получать затрещины, как глупцы".

Смотрич против Нетаниягу. Газа, война, E-1

Бецалель Смотрич возмущен. В его окружении утверждают, что это не поза, не тактика, не политический трюк. Решение военно-политического кабинета, принятое неделю назад, стало неожиданностью для главы "Ционут Датит". И его терпение едва не лопнуло. Но пока лишь "едва".

Много месяцев Бецалель Смотрич поддерживал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в его тактике ограниченных военных шагов, перемежающихся со сделками. Смотрич был против, считал, что действовать надо иначе, однако оставался лояльным. Отчасти из-за этого электоральное положение Смотрича стало почти безнадежным. Нет победы над ХАМАСом, нет призыва ультраортодоксов (эта тема стала очень важна религиозным сионистам), не суверенитета в Иудее и Самарии. "Зачем за него голосовать?" – спрашивали избиратели. Вместо награды за лояльность Нетаниягу подарил ему еще одно доказательство их правоты.

Смотрич ждал другого – решительной операции по разгрому ХАМАСа. Если, как сказал сам Нетаниягу, "ХАМАС водил нас за нос", а на самом деле, он в сделке не заинтересован, то атаковать надо сразу, резко и мощно. Захватывать надо не только город Газа, но и всю до сих пор неподконтрольную ЦАХАЛу территорию сектора. Вместо этого кабинет утвердил то, что нельзя назвать ни решающей атакой, ни победным штурмом. Ни войны, ни мира. Все, как всегда у Нетаниягу.

Смотрич не поторопился объявлять о выходе из правительства, хотя взвешивал такую опцию. Вместо хлопанья дверьми, он предпочел добиваться "компенсаций". Он мало верит в то, что его требование о созыве кабинета и пересмотре решения будет принято. Однако то, что не получено в Газе, может быть получено в Иудее и Самарии. Не исключено, что шум вокруг строительства в районе E-1, соединяющем Иерусалим с Маале-Адумим – это часть компенсации, которую получит Смотрич за готовность предоставить Нетаниягу возможность закончить войну в Газе совсем не так, как хотелось бы партии "Ционут Датит". Тем более, что компенсация эта больше на словах.

О строительстве в квартале E-1 говорят уже не одно десятилетие. Всякий раз, когда об этом заходила речь, премьер-министр, чаще всего это был Биньямин Нетаниягу, снимал этот вопрос с повестки дня.

На сей раз Нетаниягу не стал этого делать. Правда не стал делать и обратного. Не приветствовал, не благословил. Нетаниягу отлично знает, что мечты мечтами, а реальность реальностью. Несмотря на заявления Смотрича, до сентября невозможно сделать ситуацию необратимой. А слова и декларации весят немного.

Это понимает и министр финансов. Именно поэтому он продолжает требовать изменить решение по Газе и начать процесс распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию. В окружении Нетаниягу опасаются, что в отсутствие результатов Смотрич покинет правительство.

Саар против Готлиб. Возвращение блудного сына

13 августа ЦК "Ликуда" утвердил воссоединение с фракцией "Ямин Мамлахти". Де-факто это означает окончание самостоятельной политической карьеры министра иностранных дел, и его возвращение в "Ликуд".

Четыре с половиной года продолжались попытки Гидеона Саара создать "нечто иное" в израильской политике. "Ликуд" без Нетаниягу и без "бибизма". Главным достижением этих усилий стали шесть мандатов на выборах 2021 года и выдворение Нетаниягу из канцелярии главы правительства. Как оказалось, ненадолго.

Саар вернулся в "Ликуд", и многие были удивлены тем, как быстро новые-старые товарищи по партии его простили. За исключением Тали Готлиб, которая попыталась устроить обструкцию Саару, чем возмутила многих ликудников.

Саар намерен ждать своего часа. В прошлом он критиковал Нетаниягу. Сейчас он, судя по всему, будет играть роль Ольмерта при Шароне: несмотря на конкуренцию в прошлом, он будет лоялен в надежде, что, когда кресло главы "Ликуда" освободится, ему удастся его занять. В соответствии с соглашением, не менее 100 активистов штаба Саара автоматически станут членами ЦК "Ликуда", а еще сотни получат право голоса и право участия в институтах партии. Неплохой задел для того, кто рвется в лидеры.

Арабские партии: на пути к общему списку

В то время как партии сионистской оппозиции ссорятся с коалицией и друг с другом, лидеры четырех арабских партий (ХАДАШ, РААМ, ТААЛ и БАЛАД) продолжают обсуждать возможность создания, вернее возрождения Объединенного списка. Перед последними выборами РААМ во главе с Мансуром Аббасом баллотировался отдельно. БАЛАД в последний момент откололся от списка ХАДАШ-ТААЛ и тоже баллотировался самостоятельно. Провал БАЛАД в большой степени предопределил победу правого блока на выборах.

Решение РААМ вести переговоры о союзе с Удэ, Тиби и Абу Шхадэ вызывает удивление. Мансур Аббас потратил немало сил и энергии, чтобы выглядеть арабским политиком новой формации, арабским политиком, ориентированным на израильский мэйнстрим. Решение идти единым списком с радикально-антиизраильскими фигурами меняет впечатление. Очень может быть, что решение Аббаса продиктовано повторяющимися снова и снова заявлениями, что РААМ не будет вновь в коалиции, а если будет, то не 61-м голосом. Как бы то ни было, Объединенный список формируется, и это еще один симптом того, что лето близится к завершению.