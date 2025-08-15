Внимание, розыск: пропал 58-летний Юлиус Хаим Зеев, житель Рамлы

Полиция просит помощи общественности в поиске пропавшего Юлиуса Хаима Зеева, 58 лет, жителя Рамлы. Его жизнь может быть в опасности.

В последний раз мужчину видели в пятницу, 15 августа, утром, в Рамле, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание: рост 1.70, худощавый, шатен, светлые глаз. На мужчине была синяя рубашка на пуговицах, на голове – зеленая кипа.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 08-9279535 или 100.