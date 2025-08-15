x
15 августа 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 15:55
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 58-летний Юлиус Хаим Зеев, житель Рамлы

Розыск
время публикации: 15 августа 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 16:00
Внимание, розыск: пропал 58-летний Юлиус Хаим Зеев, житель Рамлы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи общественности в поиске пропавшего Юлиуса Хаима Зеева, 58 лет, жителя Рамлы. Его жизнь может быть в опасности.

В последний раз мужчину видели в пятницу, 15 августа, утром, в Рамле, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание: рост 1.70, худощавый, шатен, светлые глаз. На мужчине была синяя рубашка на пуговицах, на голове – зеленая кипа.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 08-9279535 или 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook