Внимание, розыск: пропал 58-летний Юлиус Хаим Зеев, житель Рамлы
время публикации: 15 августа 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 16:00
Полиция просит помощи общественности в поиске пропавшего Юлиуса Хаима Зеева, 58 лет, жителя Рамлы. Его жизнь может быть в опасности.
В последний раз мужчину видели в пятницу, 15 августа, утром, в Рамле, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Описание: рост 1.70, худощавый, шатен, светлые глаз. На мужчине была синяя рубашка на пуговицах, на голове – зеленая кипа.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 08-9279535 или 100.