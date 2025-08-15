x
15 августа 2025
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 14:23
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мужчина получил тепловой удар в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии

время публикации: 15 августа 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 14:03
Мужчина получил тепловой удар в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о предположительно бездомном мужчине, который был найден без сознания с признаками теплового удара на улице а-Эмдот в Бат-Яме.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине около 50 лет, неотложную помощь на месте происшествия. В реанимационном автомобиле он был эвакуирован в больницу "Вольфсон" в тяжелом и стабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

ЦАХАЛ "эвакуировал" военную базу под Эйлатом из-за отключения электричества
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

Двухлетнюю девочку забыли в машине в Негеве, ребенок погиб
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

В Эйлате от теплового удара умер 70-летний мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

Житель одного из поселков в Негеве доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за теплового удара