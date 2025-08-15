Мужчина получил тепловой удар в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о предположительно бездомном мужчине, который был найден без сознания с признаками теплового удара на улице а-Эмдот в Бат-Яме.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине около 50 лет, неотложную помощь на месте происшествия. В реанимационном автомобиле он был эвакуирован в больницу "Вольфсон" в тяжелом и стабильном состоянии.