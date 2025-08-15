Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 15 августа, будет очень жарко: температура понизится (в основном во внутренних и горных районах), но будет значительно выше среднесезонной. На побережье душно и влажно. Местами дымка.

В Иерусалиме – 22-35 градусов, в Тель-Авиве – 26-34, в Хайфе – 26-34, в Эйлате – 31-45, в Беэр-Шеве – 25-37, на побережье Мертвого моря – 28-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-33, в Ариэле – 24-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 23-39.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу-воскресенье – понижение температуры до среднесезонной. В понедельник-среду – без существенных изменений.