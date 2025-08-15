x
15 августа 2025
15 августа 2025
15 августа 2025
15 августа 2025
Израиль

Стрельба в Тель-Авиве, тяжело ранен нелегал из ПА

время публикации: 15 августа 2025 г., 05:04
Стрельба в Тель-Авиве, тяжело ранен нелегал из ПА
Стрельба в Тель-Авиве, тяжело ранен нелегал из ПА
В ночь на 15 августа в Тель-Авиве на улице Герцль в результате стрельбы был тяжело ранен 24-летний мужчина, житель Хауары (к югу от Шхема), незаконно находившийся на территории Израиля.

Раненый доставлен в больницу.

В ходе обыска на месте происшествия были задержаны 12 жителей Палестинской автономии, незаконно находившихся в Израиле, сообщает пресс-служба полиции.

