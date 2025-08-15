x
15 августа 2025



Израиль

В парке Яркон состоялся концерт в память о жертвах резни 7 октября на фестивале Nova

время публикации: 15 августа 2025 г., 01:10 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 01:10
В парке Яркон состоялся концерт в память о жертвах резни 7 октября на фестивале Nova
Chaim Goldberg/Flash90

Несмотря на аномальную жару около 30 тысяч человек пришли в парк Яркон в Тель-Авиве на концерт в память об участниках и гостях фестиваля Nova, погибших в результате атаки террористов 7 октября.

Нимрод Аранин, выживший в результате атаки террористов на участников фестиваля, но потерявший в тот день сестру, и один из основателей ассоциации "Шевет Nova", сказал в начале вечера: "Кажется, только вчера мы слышали свист пуль над ухом, звуки войны, телом ощущали взрывы и чувствовали запах крови, который преследует нас до сих пор. И даже когда тьма кажется беспросветной, мы вспоминаем одну фразу, которая звучит внутри нас. Это не просто слова, а это обещание и клятва: Мы не прекратим танцевать".

В концерте приняли участие десятки звезд израильской эстрады. Вечер памяти в парке Яркон проводится второй год подряд.

