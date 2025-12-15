Прокуратура подаст апелляцию на снятие ограничений с Фельдштейна и Розенфельда

Государственная прокуратура приняла решение подать апелляцию против решения снять все ограничения с обвиняемых по делу об утечке секретных документов.

Речь идет о бывшем советнике премьер-министра Эли Фельдштейне и Ари Розенфельде.

Напомним, что на прошлой неделе кружной суд удовлетворил просьбу Ари Розенфельда и распорядился снять с него все ограничения. В своем решении судья постановил, что речь идет о единичном случае, и прошел целый год, в течение которого дело так и не продвинулось, сообщает 14 канал ИТВ.

Судья указал, что более нельзя говорить о наличии какой-либо опасности со стороны Розенфельда, оправдывающей сохранение ограничительных условий для него.

Напомним, что ранее прокуратуре пришлось изменить обвинительное заключение против Ари Розенфельда после того, как адвокат Ури Корев указал на существенное искажение фактов в оригинальном варианте обвинительного заключения.