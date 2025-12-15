В районе Каландии найден трехлетний ребенок без родителей

Рано утром 15 декабря сотрудники полиции и пограничники были вызваны на автобусную станцию ​​на пограничном переходе Каландия (между Рамаллой и Иерусалимом) в связи с сообщением гражданина о том, что он заметил там бездомного ребенка.

Ребенку около трех лет, он выглядит как ультраортодоксальный еврей – носит кипу и парик, говорит только на идише. Попытки получить от него дополнительную информацию не увенчались успехом.

Пропавший ребенок был доставлен в полицейский участок, информация о происшествии передана в органы опеки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в идентификации мальчика и поиске родителей, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100 или сотруднику полиции в Рафаэлю 050-6277876.

Прилагается фото, в котором лицо ребенка (согласно закону) размыто. Как при этом можно идентифицировать мальчика, непонятно.