15 декабря 2025
Экономика

Суд отклонил апелляцию Cloudflare: иски жертв ХАМАСа будут рассмотрены в Израиле

время публикации: 15 декабря 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 19:08
AP Photo/Eric Risberg

Верховный суд отклонил апелляцию американской компании облачных сервисов Cloudflare и постановил, что иски шести семей погибших и пострадавших от терактов могут рассматриваться в Израиле через компанию Nanosek, штаб-квартира которой находится в Петах-Тикве.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", близкие погибших в результате терактов подали иски против Cloudflare за оказание кибер-услуг по защите сайтов, связанных с террористической организации ХАМАС.

В своем решении судья Гила Кнафи-Штайниц указала, что вручение исковых заявлений компании Nanosek в Израиле соответствует критериям надлежащего вручения иска иностранному ответчику, поскольку Nanosek является представительством Cloudflare в Израиле.

Имена истцов и суммы исков в настоящий момент не были опубликованы.

