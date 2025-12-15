Арестован палестинец, укравший собаку-терапевта и вымогавший выкуп за нее

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали палестинца, которого подозревают в похищении терапевтической собаки-помощника и вымогательстве денег у ее владельцев. Молодая среднеазиатская овчарка по кличке Панда была украдена в середине августа в поселке Гиват-Коах возле Рош а-Аина.

Эта собака прошла курс обучения и использовалась в качестве собаки-терапевта, помогающего детям справиться со страхом перед собаками. Девочка, которую сопровождала собака, очень привязана к своему мохнатому другу, и она очень страдала в разлуке.

Украв собаку, подозреваемый связался с ее владельцами и потребовал 6000 шекелей за ее возвращение. Полиции удалось выяснить, что пес находится в доме подозреваемого в деревне Малик под Рамаллой. Минувшей ночью была проведена специальная операция с целью ареста подозреваемого и возвращения собаки ее законным владельцам.

Подозреваемый был арестован прямо в постели, он привел бойцов к похищенной собаке, которую держал на привязи в палисаднике возле дома. Собака была сильно напугана и находилась в запущенном состоянии.

Полицейские связались с отцом семейства, у которого была украдена собака, и попросили его забрать Панду. Когда он приехал, его машину сопроводили на базу, где состоялось трогательное воссоединение с собакой. Мужчина рассказал, что отсутствие любимого пса ощущалось ежедневно, и его дочь очень страдала без своего друга.