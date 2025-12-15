ФБР: сорван план терактов в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе

ФБР и министерство юстиции США сообщили о предотвращении "новогодних терактов" в Лос-Анджелесе и округе Орандж. Террористы планировали ровно в полночь привести в действие несколько взрывных устройств, установленных в различных районах города.

По информации американских властей, задержаны четверо подозреваемых. По данным AP, аресты прошли на прошлой неделе в районе Лусерн-Вэлли.

Reuters пишет, что подозреваемые связаны с Turtle Island Liberation Front ("Фронт освобождения черепашьего острова"); при этом Turtle Island – распространенное в активистской среде название Северной и Центральной Америки, поэтому речь не обязательно идет о единой организации. Генпрокурор США Пэм Бонди охарактеризовала группу как "крайне левую, пропалестинскую, антиправительственную и антикапиталистическую".

По данным Reuters, возможными целями атаки были агенты, транспорт и объекты иммиграционной службы ICE, а также две неназванные американские компании.