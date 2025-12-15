Банк крови "Маген Давид Адом" предупреждает о критическом дефиците донорской крови

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", отвечающая за банк донорской крови, сообщает об ее острой нехватке. В сообщении говорится, что холодильники службы практически пусты, а имеющихся запасов недостаточно для продолжения нормальной работы системы здравоохранения.

Ежедневно службе донорской крови МАДА необходимо привлекать около 1200 добровольцев, чтобы поддерживать минимальный запас для пострадавших в ДТП, пациентов, нуждающихся в переливаниях, для операций, рожениц и онкологических больных. Донорская кровь ежедневно передается МАДА во все больницы страны, а также в армию.

В МАДА отмечают, что особо остро нуждаются в крови нулевой группы. Такая кровь обозначается 0 (I). Поскольку такая кровь не содержит антигенов, человек с такой группой крови является универсальным донором.

Дефицит крови может привести к переносу операций и ухудшению лечения больных и раненых (как гражданских лиц, так и военнослужащих).

Служба МАДА призывает израильтян, несмотря на дождливую погоду, прийти в пункты сдачи крови.

Список пунктов сдачи крови можно найти на сайте МАДА. В МАДА рекомендуют предварительно уточнить время работы пункта, а также записаться на сдачу крови через сайт МАДА и заполнить анкету донора, которая будет отправлена на мобильный телефон.