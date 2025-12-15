x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 19:08
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: США сделали выговор Нетаниягу за ликвидацию одного из главарей ХАМАСа

Ликвидация
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 15 декабря 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 18:14
AXIOS: США сделали выговор Нетаниягу за ликвидацию одного из главарей ХАМАСа
Liri Agami/Flash90

Администрация Белого дома направила главе израильского правительства жесткое письмо с осуждением ликвидации одного из высших командиров боевого крыла ХАМАСа Раэда Саада, назвав этот шаг Израиля "нарушением соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Дональда Трампа".

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников пишет Барак Равид в своей статье в Axios. Он утверждает, что госсекретаря Марка Рубио, спецпосланника Белого дома Стива Виткоффа и советника и зятя Трампа Джареда Кушнера все больше раздражают действия Нетаниягу.

Равид пишет, что Нетаниягу предоставили свободу в том, чтобы "портить свою репутацию демонстрацией нарушения соглашения", однако ему "не позволят испортить репутацию президента Трампа, выступившего посредником в достижении соглашения по Газе".

Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушении соглашения ХАМАС, который атаковал израильских солдат и возобновил контрабанду оружия. Ликвидация же Саада, подчеркивают в Израиле, была осуществлена в ответ на эти нарушения и именно для того, чтобы обеспечить продолжение режима соглашения о прекращении огня.

Раэд Саад был уничтожен в субботу, в результате авиаудара по автомобилю, где он находился, погибли в общей сложности четыре человека. Американские чиновники заявили, что израильское правительство заранее не уведомило США об этой операции и не консультировалось с ними.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2025

Нетаниягу встретился в Иерусалиме с послом США в Турции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Лидер ХАМАСа подтвердил ликвидацию Раэда Саада
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2025

СМИ: Израиль не уведомил США о предстоящей ликвидации Раэда Хуссейна Саада