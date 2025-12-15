Axios: США сделали выговор Нетаниягу за ликвидацию одного из главарей ХАМАСа

Администрация Белого дома направила главе израильского правительства жесткое письмо с осуждением ликвидации одного из высших командиров боевого крыла ХАМАСа Раэда Саада, назвав этот шаг Израиля "нарушением соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Дональда Трампа".

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников пишет Барак Равид в своей статье в Axios. Он утверждает, что госсекретаря Марка Рубио, спецпосланника Белого дома Стива Виткоффа и советника и зятя Трампа Джареда Кушнера все больше раздражают действия Нетаниягу.

Равид пишет, что Нетаниягу предоставили свободу в том, чтобы "портить свою репутацию демонстрацией нарушения соглашения", однако ему "не позволят испортить репутацию президента Трампа, выступившего посредником в достижении соглашения по Газе".

Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушении соглашения ХАМАС, который атаковал израильских солдат и возобновил контрабанду оружия. Ликвидация же Саада, подчеркивают в Израиле, была осуществлена в ответ на эти нарушения и именно для того, чтобы обеспечить продолжение режима соглашения о прекращении огня.

Раэд Саад был уничтожен в субботу, в результате авиаудара по автомобилю, где он находился, погибли в общей сложности четыре человека. Американские чиновники заявили, что израильское правительство заранее не уведомило США об этой операции и не консультировалось с ними.