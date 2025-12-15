Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в нападении на водительницу в Яффо

Полиция объявила о задержании двух подозреваемых в нападении на женщину-водителя в Яффо, которое произошло в субботу, 13 декабря.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что расследование было начато по горячим следам. Следователям отделения в Яффо удалось установить личности подозреваемых, что привело к их задержанию.

Подозреваемые переданы для дальнейшего расследования сотрудникам отдела по борьбе с преступностью округа Аялон.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в расследовании инцидента в Яффо участвует Общая служба безопасности (ШАБАК).

Мировой суд Тель-Авива по просьбе полиции выпустил запрет на публикацию подробностей расследования и любых сведений о задержанных.