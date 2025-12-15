x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 19:08
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в нападении на водительницу в Яффо

Полиция
Расследование
время публикации: 15 декабря 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 18:02
Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в нападении на водительницу в Яффо
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция объявила о задержании двух подозреваемых в нападении на женщину-водителя в Яффо, которое произошло в субботу, 13 декабря.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что расследование было начато по горячим следам. Следователям отделения в Яффо удалось установить личности подозреваемых, что привело к их задержанию.

Подозреваемые переданы для дальнейшего расследования сотрудникам отдела по борьбе с преступностью округа Аялон.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в расследовании инцидента в Яффо участвует Общая служба безопасности (ШАБАК).

Мировой суд Тель-Авива по просьбе полиции выпустил запрет на публикацию подробностей расследования и любых сведений о задержанных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Около 200 женщин, арабок и евреек, провели "тихий марш" в Яффо против расизма
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Задержаны четверо арабов из Яффо, участвовавших в протестном шествии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на беременную женщину в Яффо
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2025

В Яффо сообщения о нападении на беременную женщину вызвали напряженность между евреями и арабами