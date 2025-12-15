Объединение промышленников обратилось в БАГАЦ против повышения "арноны"

Израильское объединение промышленников подало в Высший суд справедливости петицию против решения правительства страны разрешить повышение муниципального налога ("арноны") сверх автоматической индексации.

В петиции промышленники утверждают, что разрешение было выдано со значительным опозданием по отношению к принятым срокам, и в нарушение процедур и сроков, установленных в Законе о государственном регулировании.

Исходный документ "Критериев по повышению муниципального налога на 2026 год сверх индексации", содержавший крайне ограниченный набор поводов, был опубликован в последнюю установленную для этого дату, 29 мая.

Однако 2 декабря министры финансов и внутренних дел утвердили "Дополнение к критериям", существенно расширившее список поводов за считанные дни до крайнего срока утверждения тарифов "арноны".

Кроме того, по утверждению промышленников, данный шаг правительства нарушает прямое обещание властей в лице министра внутренних дел не повышать в 2026 году "арнону" сверх автоматической индексации, данное в мае 2025 года.