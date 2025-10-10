На Площади Похищенных установлена мобильная станция сбора донорской крови

В связи с тем, что в преддверии реализации сделки по освобождению заложников на Площади Похищенных в Тель-Авиве постоянно собираются тысячи израильтян, желающих выразить поддержку семьям заложников, в службе "Маген Давид Адом" приняли оригинальное решение.

Служба крови МАДА установила на Площади Похищенных мобильную станцию сбора донорской крови: присутствующие в районе люди могут с комфортом заполнить необходимые анкеты и сдать кровь, так необходимую для больниц и армии.

В праздничные дни, в том числе в дни праздничной недели Суккот, традиционно наблюдается острый дефицит донорской крови. Передвижная станция на Площади Похищенных будет работать в пятницу, 10 октября, до 16:00.

Каждый день МАДА снабжает больницы по всей стране и Армию обороны Израиля примерно тысячей доз крови и ее компонентов – плазмы, тромбоцитов и т. д. Донорская кровь жизненно необходима для раненых, рожениц и тяжело больных, включая пациентов с онкологией.

Чтобы удовлетворить текущие потребности, необходимо не менее 1200 доноров в день. В праздничный период наблюдается существенный дефицит доноров, и национальные запасы крови под угрозой.

МАДА призывает доноров по всей стране прийти на пункты сдачи крови по всей стране (список станций сдачи крови публикуется на сайте https://www.mdais.org/blood-donation, его можно также узнать по телефону 03-53000400.

Одна порция донорской крови может спасти жизни троих человек.