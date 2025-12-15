Нетаниягу встретился в Иерусалиме с послом США в Турции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 15 декабря встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с послом США в Турции и спецпредставителем президента США по Сирии Томом Барраком.

Во встрече, среди прочих, принимали участие министр иностранных дел Гидеон Саар, исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Гиль Райх, военный секретарь генерал-майор Роман Гофман, посол США в Израиле Майк Хакаби и посол Израиля в США Иехиэль Лайтер.