Израиль

Нетаниягу встретился в Иерусалиме с послом США в Турции

Биньямин Нетаниягу
МИД
Гидеон Саар
время публикации: 15 декабря 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 15:50
Нетаниягу встретился в Иерусалиме с послом США в Турции
Фото: Мааян Туаф/GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 15 декабря встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с послом США в Турции и спецпредставителем президента США по Сирии Томом Барраком.

Во встрече, среди прочих, принимали участие министр иностранных дел Гидеон Саар, исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Гиль Райх, военный секретарь генерал-майор Роман Гофман, посол США в Израиле Майк Хакаби и посол Израиля в США Иехиэль Лайтер.

Израиль
