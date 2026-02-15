x
Мир

Замглавы МИД РФ сообщил, что Россия готова обсуждать вопрос о внешнем управлении Украиной

Украина
ООН
Россия
время публикации: 15 февраля 2026 г., 14:27 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 14:37
AP Photo/Eugene Hoshiko

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью агентству ТАСС, что Россия готова обсуждать вопрос о введении временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН после окончания "специальной военной операции".

"Такой шаг позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве", – сказал чиновник.

По словам Галузина, президент России Владимир Путин еще в марте 2025 года заявлял, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов. Заместитель министра сообщил, что Россия готова обсудить этот вопрос с США, европейскими и другими странами.

Мир
