Рабочий в критическом состоянии в результате ЧП в Бака аль-Гарбии
время публикации: 15 февраля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 18:33
В Бака аль-Гарбии пострадал рабочий в результате падения на него тяжелого предмета. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил травму грудной клетки. К приезду "скорой" у мужчины не прощупывался пульс и он не дышал. Парамедики проводили реанимационные мероприятия по дороге в больницу.
Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в критическом состоянии.
Министерство труда и полиция расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.
