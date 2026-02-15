Рабочий в критическом состоянии в результате ЧП в Бака аль-Гарбии

В Бака аль-Гарбии пострадал рабочий в результате падения на него тяжелого предмета. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил травму грудной клетки. К приезду "скорой" у мужчины не прощупывался пульс и он не дышал. Парамедики проводили реанимационные мероприятия по дороге в больницу.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в критическом состоянии.

Министерство труда и полиция расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.