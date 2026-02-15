x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 18:50
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Рабочий в критическом состоянии в результате ЧП в Бака аль-Гарбии

Мада
время публикации: 15 февраля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 18:33
Рабочий в критическом состоянии в результате ЧП в Бака аль-Гарбии
Yonatan Sindel/Flash90

В Бака аль-Гарбии пострадал рабочий в результате падения на него тяжелого предмета. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил травму грудной клетки. К приезду "скорой" у мужчины не прощупывался пульс и он не дышал. Парамедики проводили реанимационные мероприятия по дороге в больницу.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в критическом состоянии.

Министерство труда и полиция расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2026

В Хайфе в результате падения с большой высоты тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2026

Рабочий упал с высоты около четырех метров, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2026

В результате несчастного случая на стройке в Савьоне погиб рабочий