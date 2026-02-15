x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 18:33
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Члены "Совета мира" внесут $5 млрд для восстановления Газы. ХАМАС обязан разоружиться"

Газа
ООН
Дональд Трамп
время публикации: 15 февраля 2026 г., 17:52 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 17:52
Трамп: "Члены "Совета мира" внесут $5 млрд для восстановления Газы. ХАМАС обязан разоружиться"
AP Photo/Khalil Hamra

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, посвященный предстоящему заседанию "Совета мира" в Вашингтоне.

Президент США пишет, что созданный им в рамках реализации программы по сектору Газы "Совет мира" обладает "неограниченным потенциалом". Он напоминает, что вскоре после публикации его плана, были налажены поставки гуманитарной помощи в Газу, "с рекордной скоростью" удалось добиться освобождения всех израильских заложников.

Трамп пишет, что 19 февраля в "Институте мира имени Дональда Трампа" в Вашингтоне состоится заседание "Совета Мира". На этом заседании будет объявлено, что члены "Совета" внесут 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и на восстановление сектора Газы, они отправят тысячи военных и полицейских в международные стабилизационные силы и в местную полицию.

После перечисления всего, что уже было сделано и того, что предстоит сделать, Трамп обратился к ХАМАСу с требованием разоружиться. "Что очень важно, ХАМАС должен выполнить взятое на себя обязательство по полной и немедленной демилитаризации. "Совет мира" докажет, что он является самой значительной международной организацией в истории, и для меня честь быть ее председателем".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2026

863-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2026

Обама прокомментировал опубликованное на странице Трампа видео, представляющее его обезьяной
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Нетаниягу после встречи с Трампом: Иран можно продавить на сделку, но я скептичен