Трамп: "Члены "Совета мира" внесут $5 млрд для восстановления Газы. ХАМАС обязан разоружиться"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, посвященный предстоящему заседанию "Совета мира" в Вашингтоне.

Президент США пишет, что созданный им в рамках реализации программы по сектору Газы "Совет мира" обладает "неограниченным потенциалом". Он напоминает, что вскоре после публикации его плана, были налажены поставки гуманитарной помощи в Газу, "с рекордной скоростью" удалось добиться освобождения всех израильских заложников.

Трамп пишет, что 19 февраля в "Институте мира имени Дональда Трампа" в Вашингтоне состоится заседание "Совета Мира". На этом заседании будет объявлено, что члены "Совета" внесут 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и на восстановление сектора Газы, они отправят тысячи военных и полицейских в международные стабилизационные силы и в местную полицию.

После перечисления всего, что уже было сделано и того, что предстоит сделать, Трамп обратился к ХАМАСу с требованием разоружиться. "Что очень важно, ХАМАС должен выполнить взятое на себя обязательство по полной и немедленной демилитаризации. "Совет мира" докажет, что он является самой значительной международной организацией в истории, и для меня честь быть ее председателем".