В автобусе под Иерусалимом мужчина облил горючей жидкостью и попытался поджечь мальчика

01 февраля 2026
время публикации: 01 февраля 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 13:57
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что утром 1 февраля на шоссе 375 около Иерусалима пассажир общественного автобуса облил горючей жидкостью и попытался поджечь мальчика примерно 12 лет.

Водитель, заметив происходящее, остановил автобус, чтобы пассажиры смогли покинуть салон. Ребенок, житель Иерусалима, направлявшийся на учебу в Бейтар-Илит, получил легкие травмы рук.

Подозреваемый – житель Иерусалима в возрасте около 30 лет – попытался скрыться, но был задержан бойцом оперативного подразделения ЯСАМ "Хец Йегуда" и военнослужащими ЦАХАЛа.

По предварительным данным, мужчина вошел в автобус с бутылкой, содержащей горючее, после "заранее проведенной подготовки", и, как отмечает полиция, "лишь по счастливой случайности" ему не удалось довести намерение до конца.

Подозреваемого доставили на допрос в отделение полиции.

Судя по сообщению полиции, следствие пришло к выводу, что мотивом был конфликт между подозреваемым и отцом пострадавшего ребенка. Расследование продолжается.

