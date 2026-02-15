Мошенничество с квартирами пожилых одиноких людей, главный подозреваемый – адвокат

В Тель-Авиве задержаны двое подозреваемых, включая адвоката, по делу о мошенничестве с имуществом одиноких пожилых граждан, сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, около года назад в подразделении по расследованию мошенничества округа Тель-Авив велось скрытое расследование по подозрению в систематическом захвате имущества одиноких пожилых людей – как умерших, так и живых – посредством подделки документов, в том числе завещаний. В рамках того дела были предъявлены обвинения ряду фигурантов, главным из которых являлся адвокат.

На прошлой неделе на основании накопленных материалов была начата новая проверка в отношении того же адвоката, а также еще одного подозреваемого. По версии полиции, схема включала подделку завещаний, договоров купли-продажи, регистрационных документов на недвижимость и иных бумаг с целью незаконного присвоения имущества – как частных лиц, так и принадлежащего государству.

После перехода к открытому этапу расследования были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, изъяты материалы, имеющие отношение к делу.

Один из задержанных – 54-летний житель Ришон ле-Циона – помещен под домашний арест. Второй – 58-летний адвокат из Кфар-Сабы – остается под стражей; его арест продлен до 15 февраля. В четверг, 19 февраля, в мировом суде Тель-Авива запланировано заседание по этому делу.