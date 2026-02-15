x
15 февраля 2026
Полиция в Бней-Браке спасла двух девушек-военнослужащих от окруживших их ультраортодоксов

время публикации: 15 февраля 2026 г., 14:23 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 15:10
В воскресенье, 15 февраля, в Бней-Браке на улице Хагай большая группа ультраортодоксов окружила двух девушек-военнослужащих, пришедших на благотворительное мероприятие в рамках выполнения служебных обязанностей, представляя Армию обороны Израиля.

Полиция была вынуждена вмешаться, так как возникла угроза для девушек.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, харедим оказали сопротивление и бросали мусорные баки.

С осуждением действий харедим выступили глава правительства, начальник генштаба ЦАХАЛа и многие израильские политики.

