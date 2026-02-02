x
Израиль

Электрическая компания провела учения на случай ракетных ударов по энергетической инфраструктуре

время публикации: 02 февраля 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 20:35
Электрическая компания провела учения на случай ракетных ударов по энергетической инфраструктуре
Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") провела масштабные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий ракетных ударов по энергетическим объектам в Израиле. Учения включали сценарий ударов по действующим электростанциям, крупных пожаров и спасательных операций под огнем противника. О прошедших учениях сообщил сайт телеканала i24.

В публикации говорится, что силы безопасности Израиля считают, что электросети могут стать одной из приоритетных целей противника. Масштабное отключение электроэнергии не только создает неудобства для обычных граждан, но и может привести к проблемам в работе больниц, систем связи и оборонных систем.

