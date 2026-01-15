x
Израиль

МИД Великобритании рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Израиль

время публикации: 15 января 2026 г., 01:22 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 01:22
МИД Великобритании рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Израиль
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Министерство иностранных дел Великобритании обновило 14 января рекомендации для туристов, планирующих посетить Израиль. МИД советует воздержаться от несрочных поездок в Израиль и от любых визитов в Палестинскую автономию.

В обновленном предупреждении говорится о повышенном риске из-за растущей региональной напряженности. "Эскалация может привести к нарушениям в работе транспорта и другим непредвиденным последствиям", – отмечается в документе.

В сообщении указывается, что в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности МИД временно переместил часть своих сотрудников и членов их семей из Тель-Авива в другие места на территории Израиля. При этом посольство Великобритании продолжает работать в обычном режиме.

