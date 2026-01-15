x
Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей деревни на юге Ливана эвакуироваться, скоро будет нанесен удар

время публикации: 15 января 2026 г., 15:51 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 15:51
ЦАХАЛ призвал жителей деревни на юге Ливана эвакуироваться, скоро будет нанесен удар
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение о запланированном Израилем ударе по военной структуре "Хизбаллы" на юге Ливана.

"Срочное предупреждение для жителей деревни Сахмар, – сказано в этом сообщении, которое сопровождается картой. – В ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", который призван противостоять запрещенным попыткам группировки возобновить свою деятельность в этом районе".

