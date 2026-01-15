x
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
Израиль

Поданы обвинения против подростков из Негева, бросавших камни в автобусы

время публикации: 15 января 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 15:35
Полиция в Тарабине
Dudu Greenspan/Flash90

Общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля сообщили о задержании трех несовершеннолетних израильских граждан, жителей бедуинского поселка Тарабин в Негеве, подозреваемых в причастности к инцидентам забрасывания камнями автобусов в районе их проживания.

Согласно материалам расследования, подозреваемые причастны к двум эпизодам – в июне и октябре 2025 года: на шоссе 310, неподалеку от Тарабина, они бросали камни в проезжающие автобусы, в результате чего был причинен ущерб.

Государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве обвинительные заключения против всех троих.

