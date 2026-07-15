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Израиль

Полиция разыскивает потерпевших по делу жителя Нешера, подозреваемого в сексуальных преступлениях

время публикации: 15 июля 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 10:56
Полиция разыскивает потерпевших по делу жителя Нешера, подозреваемого в сексуальных преступлениях
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа просит общественность помочь в поиске возможных дополнительных потерпевших по делу 46-летнего Алона Суисы, жителя Нешера, подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в интернете.

Суиса был задержан на прошлой неделе. По данным полиции, он, среди прочего, вступал в контакт с несовершеннолетними участницами группы WhatsApp, посвященной мягким игрушкам-антистресс – сквиши.

На фоне расследования суд разрешил опубликовать имя и фотографию подозреваемого, чтобы установить других возможных потерпевших. 15 июля суд продлил срок его содержания под стражей на пять дней.

Полиция подчеркивает, что запрещено публиковать любые сведения, которые могут привести к раскрытию личности потерпевших. Всех, кому известно о других подобных случаях с участием подозреваемого, просят обратиться с заявлением в любое отделение полиции Израиля.

Израиль
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