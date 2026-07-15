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Мир

Гибралтар и Испания отменили пограничный контроль

Великобритания
Испания
время публикации: 15 июля 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 11:54
Гибралтар и Испания отменили пограничный контроль
Wikipedia.org. Фото: Maurice Chédel

После многолетних споров и последствий "Брексита" между Испанией и Гибралтаром официально отменили пограничный контроль на сухопутной границе, пишет EuroNews. Для жителей и тысяч испанцев, которые ежедневно ездят в британскую территорию на работу, это означает конец очередям и проверкам документов.

Гибралтар с населением около 40 тысяч человек во многом зависит от работников из Испании – каждый день границу пересекают примерно 15,5 тысячи человек. Раньше во время политической напряженности между Лондоном и Мадридом на КПП регулярно возникали длинные очереди. Новые правила стали возможны благодаря соглашению между Великобританией и Евросоюзом, которое завершило длительные переговоры о статусе Гибралтара после выхода Британии из ЕС. Теперь сухопутная граница открыта для свободного передвижения, а проверки перенесены в аэропорт и морской порт Гибралтара. Там контроль будут совместно осуществлять британские и испанские службы.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо назвал произошедшее началом "новой эры" и заявил, что "Европа вернулась". При этом соглашение не меняет позиции сторон по вопросу суверенитета: Испания по-прежнему считает Гибралтар своей территорией, а Великобритания сохраняет контроль над ним.

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