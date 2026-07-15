"Кахоль Лаван" блокирует назначение нового главы МАХАШ

Партия "Кахоль Лаван" заблокировала назначение нового главы отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). Согласно законопроекту, утвержденному нынешней коалицией, главу отдела должна избирать комиссия, одного из участников которой назначает председатель комиссии Кнессета по государственному контролю. Эту комиссию возглавляет депутат Кнессета Алон Шустер ("Кахоль Лаван").

Как сообщает "Кан", Шустер направил письмо генеральному директору министерства юстиции, в котором сообщил, что на данном этапе не намерен представлять кандидатуру в комиссию. По мнению Шустера, неверно назначать нового главу отдела путем, оговоренным в законе, против принятия которого подана апелляция в БАГАЦ. "Апелляция будет рассмотрена до конца текущего года, и на фоне особой общественной важности вопроса, особенно в предвыборный период, правильнее будет подождать завершения рассмотрения апелляции", – говорится в письме Шустера.

Он также пояснил, что новый законопроект вносит существенный политический аспект в процесс назначения главы МАХАШ, и в предвыборный период стоит воздерживаться от подобных назначений.

Предыдущая глава МАХАШ Керен Бар-Менахем завершила свою каденцию в мае 2026 года. Новый глава отдела, судя по всему, будет назначен только после формирования следующего правительства.