В Кирьят-Оно автобус сбил мужчину на электровелосипеде
время публикации: 15 июля 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 19:38
На улице Шлома а-Мелех в Кирьят-Оно автобус сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 30 лет) получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026