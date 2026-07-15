В Кирьят-Оно автобус сбил мужчину на электровелосипеде

На улице Шлома а-Мелех в Кирьят-Оно автобус сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 30 лет) получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.