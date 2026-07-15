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Израиль

В Кирьят-Оно автобус сбил мужчину на электровелосипеде

ДТП
время публикации: 15 июля 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 19:38
В Кирьят-Оно автобус сбил мужчину на электровелосипеде
Пресс-служба МАДА

На улице Шлома а-Мелех в Кирьят-Оно автобус сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 30 лет) получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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