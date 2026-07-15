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Израиль

Житель Израиля признан виновным в убийстве партнера своей сестры

Убийства
Прокуратура
время публикации: 15 июля 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 12:55

Окружной суд Центрального округа в Лоде признал Меира Исраэля виновным в убийстве Гили Лугаси, партнера его сестры. Преступление было совершено в 2024 году в Ришон ле-Ционе.

По данным следствия, конфликт начался в доме матери обвиняемого из-за бытового спора: сестра распылила ароматизатор на постельное белье, что не понравилось Исраэлю. Ссора переросла в насилие. После того как сестра попыталась разнять мужчин и заперла дверь комнаты, обвиняемый взломал ее и бросил в сторону Лугаси стеклянный стол.

Затем Исраэль взял на кухне нож с лезвием длиной около 20 сантиметров и нанес Лугаси семь ударов в верхнюю часть тела. Одно из ранений пришлось в грудь и повредило сердце, что привело к смерти потерпевшего. После нападения обвиняемый скрылся.

Суд единогласно отверг доводы о самообороне и признал, что Исраэль действовал с намерением убить. Вместе с тем его признали виновным не в убийстве при отягчающих обстоятельствах, как требовало обвинение, а в умышленном убийстве: суд счел, что прокуратура не доказала наличие предварительного обдумывания и сформированного заранее решения лишить потерпевшего жизни.

Израиль
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