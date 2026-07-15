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Израиль

Уничтожен террорист ХАМАСа, похитивший Асафа Хамами, Томера Ахимаса и Кирилла Бродского

время публикации: 15 июля 2026 г., 15:00 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 15:06
Уничтожен террорист ХАМАСа, похитивший Асафа Хамами, Томера Ахимаса и Кирилла Бродского
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Во вторник утром на юге сектора Газы был ликвидирован Хасам Шафаи, боевик батальона "Восточный Хан-Юнес" военного крыла ХАМАСа. По данным Армии обороны Израиля, во время резни 7 октября 2023 года Шафаи проник в кибуц Нирим и участвовал в похищении полковника Асафа Хамами, старшего сержанта Томера Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского, погибших в бою в кибуце.

Ликвидация террориста стала возможной благодаря разведывательной информации и наведению удара, осуществленному Центром управления огнем дивизии "Газа" (143). В составе этой дивизии полковник Асаф Хамами командовал Южной бригадой, а Томер Ахимас и Кирилл Бродский служили бойцами его командной группы.

На протяжении войны, в том числе в последнее время, Шафаи был активно задействован в террористической деятельности и представлял угрозу для израильских военнослужащих, действующих в секторе Газы.

Израиль
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