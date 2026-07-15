Уничтожен террорист ХАМАСа, похитивший Асафа Хамами, Томера Ахимаса и Кирилла Бродского

Во вторник утром на юге сектора Газы был ликвидирован Хасам Шафаи, боевик батальона "Восточный Хан-Юнес" военного крыла ХАМАСа. По данным Армии обороны Израиля, во время резни 7 октября 2023 года Шафаи проник в кибуц Нирим и участвовал в похищении полковника Асафа Хамами, старшего сержанта Томера Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского, погибших в бою в кибуце.

Ликвидация террориста стала возможной благодаря разведывательной информации и наведению удара, осуществленному Центром управления огнем дивизии "Газа" (143). В составе этой дивизии полковник Асаф Хамами командовал Южной бригадой, а Томер Ахимас и Кирилл Бродский служили бойцами его командной группы.

На протяжении войны, в том числе в последнее время, Шафаи был активно задействован в террористической деятельности и представлял угрозу для израильских военнослужащих, действующих в секторе Газы.