Археологи предложили разгадку тайны кумранского солнечного календаря I века до н.э.

Профессор Тель-Авивского университета Эшбаль Рацон объяснила, почему кумранская община в I веке до н.э. отказалась от своего солнечного календаря и приняла лунно-солнечный календарь Хасмонеев.

Династия Хасмонеев пришла к власти во II веке до н.э. на волне победоносного восстания Маккавеев. Хасмонеи объединили в своих руках светскую власть царей и религиозную власть первосвященников Иерусалимского храма. Это совмещение титулов вызвало раскол в иудейском обществе. Радикальное священническое крыло отказалось признать легитимность новых правителей. Несогласные (ессеи) ушли в пустыню у Мертвого моря и основали кумранскую общину. Одним из главных символов их религиозной независимости стал собственный солнечный календарь.

Кумранский календарь состоял ровно из 364 дней и делился на 52 недели. Он восходил к древнему Вавилонскому календарю. Ессеи объявили свой календарь единственно правильным. Для общины его математическое постоянство было отражением незыблемого божественного порядка, противопоставленного официальному (плавающему) лунно-солнечному календарю Иерусалима. Но идеальная схема содержала фатальную ошибку: она была короче реального астрономического года на один день с четвертью. За несколько десятилетий погрешность накопилась, и праздники, жестко привязанные к сельскохозяйственным циклам, сместились более чем на два месяца.

Выходом из кризиса стало политическое сближение ессеев с хасмонейским царем Александром Яннаем. Политический союз и глубокий астрономический кризис подтолкнули кумранскую общину к компромиссу. Ессеи вернулись к лунно-солнечному календарю, а свой священный 364-дневный календарь община сохранила как великий теоретический идеал, который вернется в конце времен.

Работа профессора Эшбаль Рацон опубликована в журнале Tarbiz Quarterly for Jewish Studies.

Профессор Рацон говорит: "Вполне возможно, что календарь использовался в течение определенного периода времени, но затем, потеряв свою практическую роль, стал религиозным идеалом и символом идентичности. Это объяснило бы как его центральное место в кумранских свитках, так и его исчезновение из исторической реальности".