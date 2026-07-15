Министр правительства Нетаниягу объявил об уходе из политики

Министр алии и интеграции Офир Софер объявил об уходе из политики. Он не будет баллотироваться на праймериз в партии "Ционут Датит". Софер был противником законов, освобождающих ультраортодоксов от службы. Пользуется популярностью в либеральных кругах религиозного сионизма.

В опубликованном заявлении Софер поблагодарил председателя партии "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича за "годы доверия и совместной работы", а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу "за руководство и управление страной в этот сложный и непростой период".

Софер добавил, что считает честью возможность возглавлять министерство алии и интеграции в столь непростой период. "Мне выпала честь руководить министерством алии и интеграции в тяжелое и непростое время и внести свой вклад в репатриацию десятков тысяч людей, которые именно сейчас решили связать свою судьбу с Израилем. Эта работа вселяла в меня большую надежду и оптимизм", – заявил он.