Шай Блум приговорен к десяти годам тюрьмы за смерть приемного сына Омри

Окружной суд в Лоде приговорил Шая Блума из Маккабима к десяти годам тюремного заключения и еще 12 месяцам условного срока за причинение смерти своему приемному сыну Омри при смягчающих обстоятельствах. Согласно условиям сделки с обвинением, Блум признал вину по измененному обвинительному заключению, в котором ему вменялось причинение смерти при смягчающих обстоятельствах, а не убийство.

Шай Блум и его супруга около 22 лет назад усыновили годовалого мальчика, страдавшего фетальным алкогольным синдромом, с диагностированным аутистическим спектром. Ребенок вырос в этой семье, а в 2019 году Шай и его жена были назначены судом опекунами Омри. Однако в июле 2023 года приемные родители подали просьбу об отмене опеки в связи с трудностями в поведении приемного сына. Начиная с 2019 года, Омри жил в общежитии для людей с аутизмом и иногда посещал дом своих приемных родителей.

В июне-июле этого года Омри Блум дважды уходил из общежития, но не появлялся у приемных родителей. Его объявляли в розыск. 14 июля 2023 года Омри Блум покинул общежитие вместе с друзьями. Но у них сломалась машина по дороге в Иерусалим, и они обратились за помощью в полицию. Когда на место прибыли полицейские, они позвонили родителям Омри, которые сначала отказались принять его в свой дом, но потом согласились.

Когда Омри вернулся домой в сопровождении женщины-полицейского, Шай попросил дать ему возможность поговорить с приемным сыном около дома. Они отошли от дома в соседнюю рощу. При этом у Шая Блума (приемного отца) был с собой пистолет, а у Омри Блума (приемного сына) был с собой нож, который, он, по всей видимости, успел взять из дома.

Между Шаем и Омри произошла словесная перепалка. В измененном обвинительном заключении указано, что отец пытался убедить сына вернуться в общежитие и принимать назначенные лекарства. В ответ Омри начал угрожать ему и достал нож. Блум решил, что сын собирается напасть на него. Когда Омри продолжил приближаться с ножом, отец с расстояния около одного метра выстрелил в него девять раз.

После того, как Омри упал на землю, отец вырвал нож из его руки и дважды ударил его ножом в левую часть груди, оставив лезвие в сердце. От полученных ранений Омри скончался. Вскоре на место происшествия была вызвана полиция.

Суд признал, что обвиняемый умышленно причинил смерть сыну, однако указал, что его действия лишь "незначительно вышли за пределы необходимой самообороны", что позволило квалифицировать преступление как причинение смерти при смягчающих обстоятельствах.